Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 17:51
Плановые отключения в Мурманске на 6 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 марта до 16.00 6 марта - ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 14, 15; ул. Свердлова, 16/9; просп.Героев-североморцев, 56, 58; ул. Гагарина, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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