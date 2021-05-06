Плановые отключения в Мурманске на 6 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 12, 13; ул. Шабалина, 35, 37, 49, 51.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 13;
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 53, 6, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 47.
От электроснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2, 27; ул. Миронова, 14, 4, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.