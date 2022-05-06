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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 6 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 5 мая до 6.00 6 мая - просп. Кольский, 4а, 8, 10, 12, 14; ул. Капитана Пономарева, 4, 5, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 12, 14; ул. Ломоносова, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8; ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10, 10а.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 мая до выполнения работ 6 мая - ул. Крупской, 32, 34;

с 9.00 4 мая до 15.00 6 мая - ул. Ломоносова, 3, 5;

с 10.00 4 мая до 17.00 6 мая - ул. Старостина, 17, 19;

с 15.00 4 мая до выполнения работ 13 мая -  ул. Сафонова, 26;

с 9.00 6 мая до выполнения работ - ул. Кильдинская, 9;

10.00 — 17.00 – проезд Капитана Тарана, 12.

От холодного водоснабжения:

1.00 — 03.00 - пр-д. Речной, 2, 7, 7а, 9; просп. Героев-североморцев, 86, 89, 91, 95, 101, 103.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1, 18; ул. Книповича, 49 корп. 2; ул. Пищевиков, 4, 6; ул. Загородная, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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