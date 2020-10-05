Плановые отключения в Мурманске на 6 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 10.00 6 октября до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 42.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 октября до 16.00 7 октября - пр-д. Молодежный, 8, 9; ул. Полярный Круг, 12.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Крупской, 2.

От холодного водоснабжения:

с 8.00 5 октября до выполнения работ 7 октября – просп. Героев-североморцев, 25;

8.30 – 20.00 - пр-д. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Старостина, 25;

9.00 – 23.59 - ул. Советская (мкр.Росляково), 6;

9.30 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11, 13, 15, 17, 19;

10.00 – 14.00 - ул. Крупской, 2, 2а, 4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Ленина, 9, 21; ул. Полярные Зори, 23, 27 корп.2; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; ул. Гаджиева, 8, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.