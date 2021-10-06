Плановые отключения в Мурманске на 6 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 – просп. Кольский, 62, 64, 66, 68, 70.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 октября до 16.00 8 октября - пр-д Молодёжный, 3, 4, 5, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 – просп. Кольский, 25.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Ломоносова, 2; ул. Полярные Зори, 23, 27 корп. 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; ул. Гаджиева, 4, 6.
От электроснабжения:
6.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 39, 41, 43;
11.00 – 14.00 - ул. Бабикова, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.