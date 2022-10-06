Плановые отключения в Мурманске на 6 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 23.00 6 октября до 7.00 7 октября – просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58; просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 9, 11, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 17, 19, 21;
9.00 — 17.00 - ул. Приморская (р-н. Росляково), 1, 3; ул. Школьная (р-н. Росляково), 1, 2; ш. Североморское (р-н. Росляково), 2.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 9.00 5 октября до 15.00 7 октября - пр-д. Молодёжный, 6; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Александрова, 28;
9.00 — 19.00 - ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3; ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 30а.
От электроснабжения:
11.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.