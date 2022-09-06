Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 13.40 1 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3; ул. Шабалина, 4;
с 12.35 2 сентября до выполнения работ 6 сентября – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3;
с 15.00 2 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Александра Невского, 97/60;
с 23.50 2 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Полухина, 9а.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Олега Кошевого, 12а;
9.00 — 14.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18а, 20, 22, 24;
9.00 — 16.00 - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8;
9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 2, 6, 12, 14, 23, 25, 26, 28, 30а, 60, 62, 65, 66, 67; ул. Гарнизонная, 1, 8, 10, 20, 22, 24, 26; ул. Смирнова, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Аскольдовцев, 29;
9.30 — 23.50 - ул. Павлова, 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 9; ул. Капитана Пономарева, 4а.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 14, 39; ул. Новое Плато, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.