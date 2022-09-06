Из Мурманска в Пермь за 2,5 часа: 7 сентября запустят регулярный авиарейсВпервые жители Полярных Зорь приняли участие в проекте «Арктический Кубок Чистоты»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 13.40 1 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3; ул. Шабалина, 4;

с 12.35 2 сентября до выполнения работ 6 сентября – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3;

с 15.00 2 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Александра Невского, 97/60;

с 23.50 2 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Полухина, 9а.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Олега Кошевого, 12а;

9.00 — 14.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18а, 20, 22, 24;

9.00 — 16.00 - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8;

9.00 — 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 2, 6, 12, 14, 23, 25, 26, 28, 30а, 60, 62, 65, 66, 67; ул. Гарнизонная, 1, 8, 10, 20, 22, 24, 26; ул. Смирнова, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Аскольдовцев, 29;

9.30 — 23.50 - ул. Павлова, 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 9; ул. Капитана Пономарева, 4а.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 – просп.  Кольский, 14, 39; ул. Новое Плато, 12, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
Цыбули с квасом.
05.09.22 23:08
А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?
Комментарий к новости:В Мурманской кадетской школе появилась парта имени Героя России Сергея Бойко
Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽-PRO Валюту (16+)Цены на нефть пошли вниз, доллар США дешевеет, евро, напротив, растёт-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика