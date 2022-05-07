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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 7-11 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7-11 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 13.10 - пр-д. Молодежный, 10;

9.00 — 13.40 - ул. Зои Космодемьянской, 22, 24;

9.00 — 14.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 4 мая до выполнения работ 13 мая -  ул. Сафонова, 26;

с 9.00 11 мая до 16.00 12 мая - ул. Ломоносова, 8, 12;

с 9.00 11 мая до 16.00 13 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 2, 10 корп. 3;

10.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 9/1.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 72.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ш. Верхн-ростинское, 9, 11, 13, 15, 17;

9.30 — 17.00 -  ул. Николаева, 6, 8; ул. Александра Невского, 80, 82.

От электроснабжения:

7 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

8 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

9 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

10 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

11 мая

9.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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