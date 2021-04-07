Плановые отключения в Мурманске на 7 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 апреля до 17.00 7 апреля – просп.Кольский, 165, 166; ул. Капитана Копытова, 21;
с 9.00 6 апреля до 17.00 8 апреля - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 31;
10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 31, 32, 33; ул. Книповича, 39, 39 корп. 3; ул. Александрова, 12, 20; ул. Гагарина, 47 корп. 2, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.