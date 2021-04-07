Плановые отключения в Мурманске на 7 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 апреля до 17.00 7 апреля – просп.Кольский, 165, 166; ул. Капитана Копытова, 21;

с 9.00 6 апреля до 17.00 8 апреля - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 31;

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 31, 32, 33; ул. Книповича, 39, 39 корп. 3; ул. Александрова, 12, 20; ул. Гагарина, 47 корп. 2, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.