Плановые отключения в Мурманске на 7 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 13, 15, 17, 5, 7, 9; ул. Полярные Зори, 1, 11, 3, 5, 7, 9.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 23.30 - ул. Коммуны, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 31, 32, 33; ул. Книповича, 39, 39 корп.3; ул. Александрова, 12, 20; ул. Гагарина, 47 корп.2, 49;

10.00 — 16.00 – просп. Кирова, 40.

От электроснабжения:

9.30 — до выполнения – просп. Героев-североморцев, 57;

9.00 — 13.00 - ул. Гагарина, 25; ул. Миронова, 1; ул. Подстаницкого, 10, 14. 16, 6, 8, 8а;

10.00 — 12.00 – просп. Героев-североморцев, 57.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.