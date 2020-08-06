Плановые отключения в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 4 августа по 7 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП по ул. Прибрежная,17/1 – 9 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2» (Новое плато) - 32 дома;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а» (Больничный городок) - 114 домов;

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.30 – просп. Кольский, 160, 160а, 162; пр-д. Ледокольный, 15, 17, 19, 21; ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Рогозерская, 10, 13, 15, 17; ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42/20; ул. Радищева, 8; ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (Росляково), 7;

9.30 – 16.30 - ул. Карла Маркса, 25; ул. Полярные Зори, 52; ул. Сполохи, 3, 5, 6; ул. Гвардейская, 23.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Генерала Фролова, 18/53, 22, 24, 24а, 26; ул. Павлова, 40, 42/20, 49, 51

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.