Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 декабря.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43, 45; ул. Фестивальная, 9, 24, 30.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 106 корп. 1, 106 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Фестивальная, 9, 12, 25, 30; ул. Подгорная, 54. 56, 58, 62, 64, 72, 80;

9.00 – 12.00 - ул. Ивченко, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.