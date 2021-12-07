Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 декабря до 16.00 9 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 40, 42, 46, 48.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Малая Ручьевая, 3;
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 32, 33; ул. Трудовых Резервов, 8; ул. Александра Невского, 88, 92; просп. Героев-североморцев, 29.
От электроснабжения:
9.30 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению сформировал список кандидатов в члены Общественной палаты Мурманской области