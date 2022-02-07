Плановые отключения в Мурманске на 7 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 февраля до 16.00 9 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33; ул. Капитана Копытова, 41, 42, 43.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 72, 74, 76, 78; ул. Самойловой, 3; ул. Шмидта, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.