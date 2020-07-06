Плановые отключения в Мурманске на 7 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (полная остановка) Восточная котельная – 458 дома;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (остановка по горячему водоснабжению) Восточная котельная – 492 дома.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 – просп. Кольский, 67.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 7; ул. Халатина, 10; ул. Халтурина, 35.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.