Плановые отключения в Мурманске на 7 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июля.
Ремонт теплосетей и ТЦ:
с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;
с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 44.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 2;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 33.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.