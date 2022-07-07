Плановые отключения в Мурманске на 7 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

с 10.00 5 июля до выполнения работ 8 июля - переулок Охотничий, 25;

с 9.00 6 июля до 23.59 8 июля - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34;

с 10.30 5 июля до выполнения работ 8 июля - ул. Капитана Буркова, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 15 корп. 2; ул. Александрова, 26.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 1.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 2, 4;

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 60; ул. Инженерная, 8;

10.00 – 16.00, ул. Капитана Буркова, 39.

От электроснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15; ул. Чапаева, 7, 8, 10;

10.00 – 10.30 - ул. Чапаева, 10а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.