Мурманская область. Арктика (16+)05.06.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 7 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июня.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 июня до 16.00 9 июня - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Октябрьская, 8
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 6, 8, 10, 12, 30, 32, 34, 36, 38;
9.00 – 20.00 - ул. Аскольдовцев, 9/22; ул. Халатина, 17, 19, 21, 23, 25;
9.30 – 15.00 - ул. Гвардейская, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-
Последние комментарии
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
-Скоро в эфире23:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:45«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)00:30Киношоу'2016 с Максимом Авериным и Анастасией Заворотнюк, выпуск 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на копейку, а евро теряет почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги