Плановые отключения в Мурманске на 7 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июня.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 июня до 16.00 9 июня - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Октябрьская, 8

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 6, 8, 10, 12, 30, 32, 34, 36, 38;

9.00 – 20.00 - ул. Аскольдовцев, 9/22; ул. Халатина, 17, 19, 21, 23, 25;

9.30 – 15.00 - ул. Гвардейская, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.