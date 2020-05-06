Плановые отключения в Мурманске на 7 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 мая.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 6 мая до 16.00 8 мая – просп. Кирова, 23, 23 корп. 2, 25;
с 9.00 7 мая до выполнения работ 7 мая - ул. Загородная, 7; ул. Пищевиков, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 23/2, 25, 27, 29, 31; ул. Гагарина, 4.
От электроснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Ленина, 76; ул. Аскольдовцев, 37, 41; ул. Загородная, 13; ул. Книповича, 51, 53, 55; ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1, 14 корп. 1, 14 корп. 2; ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11; ул. Профессора Сомова, 11; ул. Самойловой, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.