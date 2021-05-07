Плановые отключения в Мурманске на 7 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Шабалина, 53, 55, 57, 61; просп.Кольский, 67, 69; ул. Капитана Орликовой, 5, 7;
9.00 – 14.00 - ул. Старостина, 87, 91, 93, 95, 97, 99;
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 мая до 16.00 7 мая - ул. Капитана Орликовой, 6, 7, 53;
с 9.00 6 мая до 17.00 7 мая - ул. Капитана Орликовой, 13.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 16.30 - ул. Декабристов, 4/22; ул. Фрунзе, 23/5, 25, 26/7, 27, 28, 30, 32/6;
8.30 – 23.00 - ул. Колхозная, 12.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00, ул. Старостина, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.