Плановые отключения в Мурманске на 7 октября

Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот

Bujhm G.

Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.