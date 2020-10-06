Плановые отключения в Мурманске на 7 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.00 6 октября до выполнения работ 7 октября - ул. Полярные Зори, 42.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 октября до 16.00 7 октября - пр-д. Молодёжный, 8, 9; ул. Полярный Круг, 12;
с 6 октября до выполнения работ 7 октября - пр-д. Молодёжный, 11.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6; ул. Полярные Зори, 25 корп.1; ул. Александрова, 2, 6; ул. Гаджиева, 4, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.