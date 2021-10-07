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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 7 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 7 октября до 7.00 8 октября -  проезд Капитана Тарана, 1; ул. Книповича, 34, 36а; ул. Полярные Зори, 19, 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 23, 25а, 27 корп.2, 30, 34; ул. Сполохи, 1;

с 9.00 7 октября до выполнения работ - ул. Радищева, 39, 41, 43;

9.00 – 12.00 - ул. Марата, 8.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 6 октября до 16.00 8 октября - пр-д Молодёжный, 3, 4, 5, 9.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 7 октября до выполнения работ - ул. Советская (р-н. Росляково), 7, 9; ул. Ломоносова, 9 корп.2

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6; ул. Полярные Зори, 25 корп.1; ул. Гаджиева, 5, 7;

10.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 22/33.

От электроснабжения:

11.00 – 12.00 - ул. Сивко, 9 корп.3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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