Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 сентября.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 7 сентября до 24.00 7 сентября будет прекращена подача холодной воды - ул. Сафонова, 3а; ул. Осипенко, 37а; ул. Адмирала Лобова, 17б, 15а.

Снижение давления холодной воды (до 3 кг/см кв.):

с 9.00 7 сентября до 24.00 7 сентября - ул. Сафонова, 12, 14; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; ул. Адмирала Лобова, 27/1, 27/2, 27/3, 31/1, 31/2; ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10, 14;

8.30 – 17.00 - ул. Халтурина, 33, 35;

8.30 – 23.59 - ул. Колхозная, 4/6; ул. Халтурина, 1, 3, 4; ул. Печенгская, 26;

9.00 – 23.59 - ул. Сафонова, 12, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.