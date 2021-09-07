Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 23.00 6 сентября до 6.00 7 сентября - ул. Полярные Зори, 12а, 19, 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27 корп.2, 28/13, 30, 34; ул. Книповича, 3, 6, 9а, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 34, 36а; пер. Русанова, 5, 10, 13, 15; просп. Ленина, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54; ул. Капитана Буркова, 4, 6, 11/18, 13, 15, 17, 17а, 19 корп.2, 19а, 21, 23, 25; ул. Полярной Правды, 2, 2а, 4, 6, 8; ул. Профессора Сомова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; б-р. Театральный, 7, 9, 11; ул. Сполохи, 1, 3;ул. Тарана, 1, 2, 3, 4.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 сентября до 16.00 7 сентября – просп. Кольский, 84;
с 9.00 6 еснтября до 16.00 8 сентября - ул. Морская, 7, 11.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Мира, 10.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 39, 41; ул. Новое Плато, 14; ул. Аскольдовцев, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.