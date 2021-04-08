Плановые отключения в Мурманске на 8 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Полярный Круг, 8, 9;
9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 29, 31.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 апреля до 17.00 8 апреля - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.
с 9.00 7 апреля до 17.00 9 апреля – просп. Кольский, 172, 173, 218, 220, 222.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Скальная, 8, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 110, 110а, 110 корп. 1; ул. Павлова, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39; ул. Книповича, 41; ул. Александрова, 14; ул. Гагарина, 2/47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.