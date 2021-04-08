Плановые отключения в Мурманске на 8 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Полярный Круг, 8, 9;

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 29, 31.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 6 апреля до 17.00 8 апреля - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.

с 9.00 7 апреля до 17.00 9 апреля – просп. Кольский, 172, 173, 218, 220, 222.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Скальная, 8, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 110, 110а, 110 корп. 1; ул. Павлова, 5.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39; ул. Книповича, 41; ул. Александрова, 14; ул. Гагарина, 2/47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.