Плановые отключения в Мурманске на 8 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 10, 12, 14, 16, 6; ул. Нахимова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Сафонова, 20/2, 21, 22/33, 23;

9.00 — 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 16, 20.

От холодного водоснабжения:

9.30 — до выполнения – просп. Героев-североморцев, 66/19; ул. Хлобыстова, 15, 17.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 38, 39; ул. Книповича, 40; ул. Гагарина, 1а.

От электроснабжения:

11.00 — 13.00 – просп. Кольский, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.