Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 декабря до 16.00 8 декабря - пр-д. Ледокольный, 29; ул. Крупской, 18, 20, 30;

с 9.00 7 декабря до 17.00 8 декабря - пер. Якорный, 16;

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49;

10.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 23, 25, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; просп. Героев-североморцев, 56, 58.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 34; ул. Трудовых Резервов, 9; просп. Героев-североморцев, 31 ул. Александра Невского, 89;

10.00 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 1, 2, 7; ул. Осипенко, 10, 14, 14а; ул. Старостина, 1, 3, 5, 7; ул. Карла Маркса, 56.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.