Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Халатина, 16; ул. Аскольдовцев, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 34; ул. Трудовых Резервов, 9; просп. Героев-североморцев, 31; ул. Александра Невского, 89.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.