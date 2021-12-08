Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Халатина, 16; ул. Аскольдовцев, 3.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 34; ул. Трудовых Резервов, 9; просп. Героев-североморцев, 31; ул. Александра Невского, 89.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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