Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля

Горожанин. Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд Комментарий к новости: Хроники одной таинственной лужи

Горожанин. КДМ сейчас, в данный момент (17:50), ждут на подъеме от ул. им. Витуса Берига до ул. Кооперативная. Затор образовался солидный! Комментарий к новости: На расчистку улично-дорожной сети от снега в муниципалитетах Мурманской области выведено порядка 300 машин