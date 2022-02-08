Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 8 февраля до выполнения работ - ул. Полухина, 12б.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до 16.00 9 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33; ул. Капитана Копытова, 41, 42, 43;
с 9.00 8 февраля до 17.00 10 февраля - ул. Шабалина, 63.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.30 - переулок Дальний, 5/73, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Павлова, 45, 47, 49, 51; ул. Чехова, 13/39.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Павлова, 5; ул. Полярные Зори, 3, 5; ул. Свердлова, 8 корп.2, 8 корп.3; ул. Хлобыстова, 23, 25;
10.00 – 16.00 - ул. Пищевиков, 4, 6.
От электроснабжения:
0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 61, 63, 63а; ул. Воровского, 15, 15а, 17; ул. Комсомольская, 1, 3, 3а, 3б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.