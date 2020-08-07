Плановые отключения в Мурманске на 8 и 10 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 и 10 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП-202, ЦТП-203, ЦТП-62, ЦТП-69 кв.– 68 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2» (Новое плато) - 32 дома;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а» (Больничный городок) - 114 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9; ул. Инженерная, 7; ул. Скальная, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 28, 29, 31; ул. Мира, 27;

13.00 – 16.00 - ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Седова, 20, 22, 24.

От газоснабжения:

С 9.00 8 августа до 16.30 8 августа - ул. Советская (мкр.Росляково), 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.