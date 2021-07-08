Плановые отключения в Мурманске на 8 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июля.
Ремонт теплосетей и ТЦ:
с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;
с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - пер. Русанова, 7.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Приморская (Росляково), 3;
10.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 14.
От электроснабжения:
с 22.00 8 июля до 7.00 9 июля - ул. Володарского, 1, 2/12, 2б; ул. Коминтерна, 17; ул. Привокзальная, 14, 16, 18; ул. Челюскинцев, 14, 2, 4;
10.00 – 11.00 - ул. Инженерная, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.