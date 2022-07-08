Плановые отключения в Мурманске на 8 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

с 10.00 5 июля до выполнения работ 8 июля - переулок Охотничий, 25;

с 10.30 5 июля до выполнения работ 8 июля - ул. Капитана Буркова, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кирова, 43, 45, 47.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - переулок Арктический, 9; ул. Адмирала Ушакова, 4.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Заводская (жилой Росляково), 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.