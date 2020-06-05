Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

Со 2 июня до выполнения 8 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 0.00 до 23.59 8 июня опрессовка тепловых сетей от Угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») – 3 дома;

с 0.00 до 23.59 8 июня опрессовка тепловых сетей от Дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома.

Испытания тепловых сетей:

с 8 июня до выполнения 11 июня - испытания тепловых сетей котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 19, 21; ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.