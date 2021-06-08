Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июня.

Испытания тепловой сети:

с 7 июня до выполнения 10 июня - испытания тепловой сети на тепловые потери котельной «Северная» (АО «МЭС») – 492 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 июня до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») -332 дома;

с 0.00 8 июня до 23.59 8 июня г. - опрессовка от тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») - 3 дома;

с 0.00 8 июня до 23.59 8 июня - опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») - 4 дома;

с 8 июня до 10 июня - опрессовка тепловых сетей после отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

Ремонт ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 июня г. до 16.00 9 июня - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 3.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 11;

10.00 – 16.30 - ул. Ломоносова, 5; ул. Новое Плато, 2а; ул. Халатина, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.