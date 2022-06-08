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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 6 июня до выполнения 9 июня – опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 65 домов;

с 7 июня до выполнения 14 июня – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов;

с 8 июня до выполнения 10 июня – опрессовка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 41 дом;

с 0.00 до 23.59 8 июня – опрессовка теплосети котельной «Угольная» (МУП «МУК»)– 3 дома;

с 0.00 до 23.59 8 июня – опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15;

11.00 – 17.00 - ул. Зеленая (жилой район Росляково), 1; ш. Североморское (жилой район Росляково), 2, 4, 7, 9, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - просп. Героев-североморцев, 17/1;

9.00 – 23.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 4.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 11;

10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 5; ул. Новое Плато, 2а;

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 3.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Скальная, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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