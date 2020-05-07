Мурманская область. Арктика (16+)07.05.20 18:00
Плановые отключения в Мурманске на 8 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 мая.
От горячего водоснобжения:
с 9.00 6 мая до 16.00 8 мая - просп. Кирова, 23, 23 корп. 2, 25.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 2, 16 корп. 1, 18; ул. Книповича, 59, 61 корп. 1, 61 корп. 2; ул. Самойловой, 5; ул. Аскольдовцев, 43, 45;
10.00 – 16.00 – просп.Ленина, 96, 98; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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