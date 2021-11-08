Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 8 ноября до выполнения работ - ул. Куйбышева, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Павлова, 14, 16, 29, 31, 33; ул. Радищева, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5, 6; ул. Чехова, 4, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.