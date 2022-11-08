Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 22; ул. Павлова, 42/20.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Лесная, 8, 12, 17, 10, 29, 39; пер. Охотничий, 4, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 11, 19, 5, 6.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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