Плановые отключения в Мурманске на 8 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 8 октября до выполнения работ 8 октября - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3, 17 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 октября до 16.00 9 октября – просп. Кольский, 102, 104 корп. 4, 106 корп. 1;
с 9.00 8 октября до 17.00 9 октября - ул. Зои Космодемьянской, 2, 4, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 – просп. Кольский, 25.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Халатина, 7, 11, 13, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; ул. Калинина, 59.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Фролова, 13, 15/55; ул. Полярные Зори, 31 корп. 1; ул. Александрова, 4/1; ул. Гаджиева, 5, 7.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Книповича, 61.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.