Плановые отключения в Мурманске на 8 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 23.00 7 октября до 7.00 8 октября - проезд Капитана Тарана, 1; ул. Книповича, 34, 36а; ул. Полярные Зори, 19, 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 23, 25а, 27 корп.2, 30, 34; ул. Сполохи, 1;
9.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 28 корп.1, 28 корп.2, 32, 34.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 октября до 16.00 8 октября - пр-д Молодёжный, 3, 4, 5, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Александрова, 4/1, 6, 8; ул. Халатина, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 25; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; ул. Аскольдовцев, 9/22; просп. Героев-североморцев, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.