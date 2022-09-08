Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября

Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими

Цыбули с квасом.

А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?