Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 17:45
Плановые отключения в Мурманске на 9 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 апреля.
От горячего водоснобжения:
с 13.25 8 апреля до выполнения работ 9 апреля - ул. Софьи Перовской, 19, 23/19.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Бондарная, 34; ул. Бабикова, 5;
9.00 – 19.00 - ул. Достоевского, 20, 21, 22; ул. Бочкова, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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NOUDIMON
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Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
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