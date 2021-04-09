Плановые отключения в Мурманске на 9 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 апреля до 17.00 9 апреля – просп.Кольский, 218, 222;

с 12.00 8 апреля до 17.00 9 апреля - ул. Капитана Маклакова, 26;

с 11.00 8 апреля до выполнения работ 9 апреля - ул. Капитана Орликовой, 57, 58, 59, 60.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 69.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 41, 44; ул. Книповича, 42; ул. Александрова, 22, 24/1; ул. Гаджиева, 16;

10.00 – 14.00 - ул. Александрова, 12.

От электроснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генералова, 2а; ул. Максима Горького, 17/14; ул. Полярные Зори, 8, 10; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 11, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.