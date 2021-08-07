Плановые отключения в Мурманске на 9 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.
Плановый ремонт котельной:
с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;
с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 71, 73, 75, 82а, 84, 86; ул. Ленинградская, 29/5, 27; ул. Профсоюзов, 11, 18, 20; ул. Пушкинская, 10, 12, 14, 8а.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 38; ул. Калинина, 28.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Советская (мкр.Росляково), 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.