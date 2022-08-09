Плановые отключения в Мурманске на 9 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.

Плановый ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 11 корп. 2; ул. Хлобыстова, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Седова, 18.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 7, 5, 3;

10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 28, 30, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.