Плановые отключения в Мурманске на 9 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.
Плановый ремонт котельной:
со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 11 корп. 2; ул. Хлобыстова, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Седова, 18.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 7, 5, 3;
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 28, 30, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.