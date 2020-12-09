Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 8 декабря до 16.00 9 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 46, 48.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 1/13; проп. Кирова, 20, 20а; ул. Гагарина, 19, 25; ул. Александра Невского, 98.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - пр-д. Связи, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.