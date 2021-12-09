Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 14.00 8 декабря до выполнения работ 9 декабря - ул. Подстаницкого, 20;

с 9.00 9 декабря до 16.00 10 декабря - ул. Бабикова, 2, 4;

10.00 – 17.00 - ул. Старостина, 93.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 37, 39, 41; ул. Аскольдовцев, 19.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп.1, 9 корп.2; ул. Ломоносова, 1/13; ул. Гагарина, 19, 25; ул. Александра Невского, 98; ул. Адмирала Ушакова, 16/20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.