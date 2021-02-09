Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 14.00 2 февраля до выполнения работ 10 февраля – просп.Кольский, 206;
с 8.00 8 февраля до 16.00 10 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 26;
с 12.00 8 февраля до выполнения работ 12 февраля - ул. Капитана Орликовой, 11, 12;
с 9.00 9 февраля до 17.00 11 февраля - ул. Шабалина, 29, 31;
9.00 — 16.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 – просп.Кольский, 172, 172а, 174 корп.1;
9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 5, 7, 9, 11, 11а, 13а, 15а;
9.00 — 23.00 - ул. Скальная, 13.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 15а.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Павлова, 5, 9; ул. Полярные Зори, 2, 3, 5; ул. Свердлова, 8 корп.2, 8 корп.3, 8 корп.4; ул. Хлобыстова, 23, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.