Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 9 февраля до выполнения работ - ул. Карла Маркса, 7, 7а;

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Ушакова, 11, 13; ул. Осипенко, 10, 14, 14а; ул. Сафонова, 10, 11, 12, 14, 5, 7, 9.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 февраля до 16.00 9 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33; ул. Капитана Копытова, 41, 42, 43;

с 9.00 09 февраля до 17.00 11 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63, 75; ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30;

с 9.00 8 февраля до 17.00 10 февраля - ул. Шабалина, 63.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Хлобыстова, 27; ул. Генерала Щербакова, 4; ул. Полярные Зори, 6, 7; ул. Свердлова, 8 корп.4; ул. Воровского, 13; ул. Хлобыстова, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.